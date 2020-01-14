هل الجامبى على سوى صفقة الأهلى الجديدة؟.. سوبر كورة يجيب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مسئولو النادى الأهلى سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

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وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوروبية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.

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ويزور أمير توفيق أكثر من بلد أوروبية فى رحلته للدخول فى مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أى منهم، ويجد الأهلى صعوبة فى ضم إيليكى الذي كان الخيار الاول لفايلر بسبب طلبات ناديه المادية المرتفعة، فضلاً عن رغبة اللاعب فى الحصول على راتب سنوى كبير يفوق المبلغ الموضوع من الإدارة الحمراء.

رحلة أمير توفيق الخارجية بدأت من تونس مع الدولي فراس شواط، والمتألق بشدة بقميص ناديه الصفاقسى هذا الموسم، كما نجح في قيادة فريقه الموسم الماضى للوصول إلى الدور نصف النهائى للنسخة الماضية من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يودع المسابقة أمام نهضة بركان، ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية.

مدير التعاقدات بالنادى الأهلى سافر بعدها إلى أوروبا، واستهل المفاوضات مع لوزيرن السويسري بشأن انتقال المهاجم النيجيري "بيليسينج إيليكي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن تعثر حسم الصفقة بسبب الخلاف على الأمور المالية بين الطرفين.