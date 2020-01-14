اجتماع حاسم بالكاف لتعديل موعد كأس الأمم 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تلقى جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للمشاركة في اجتماعات "كاف" المقررة الأربعاء، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبحسب بيان الاتحاد الجزائري عبر موقع الرسمي، فإن الاجتماع يأتي للنقاش حول نقل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون من شهر يونيو لتقام في الشتاء بشهر يناير.

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وكان أحمد أحمد رئيس كاف، قال في تصريحات على هامش حضوره نهائي كأس العالم للأندية، أنه من الصعب إقامة بطولة إفريقيا المقبلة في الصيف، بسبب تعارضها مع موعد كأس العالم للأندية، وكذلك صعوبة إقامتها في الصيف بسبب درجة الحرارة في الكاميرون في ذلك الوقت.

ويقام كأس العالم للأندية 2021 في الصين خلال الفترة من 17 يونيو حتى 4 يوليو، بمشاركة 24 ناديا.

وتقام بطولة الأمم الأفريقية في الشتاء بشهر يناير، قبل إجراء تعديل على موعد البطولات القارية لتقام بطولة كأس الأمم في يونيو، فيما تقام البطولات المحلية للأندية على مدار الموسم من شهر أغسطس حتى مايو.