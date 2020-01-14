عودة شيكابالا وعبد الله جمعة لقائمة الزمالك تحضيرًا للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق طلعت: أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة الجونة. ويتأهب الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأربعاء لحساب الجولة 12 من عمر الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الزمالك عودة الثنائي شيكابالا وعبد الله جمعة حيث غابا الثنائي عن الفريق خلال الفترة الماضية. وجاءت قائمة الزمالك كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي. خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم امام – احمد عيد – عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – محمود عبدالرازق شيكابالا – اشرف بن شرقي – محمد اوناجم – يوسف اوباما – مصطفي فتحي – اسلام جابر. خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد.

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