مصدر يكشف لمصراوي.. كاسونجو الأقرب للقيد في قائمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف مصدر في نادي الزمالك، أن الكونغولي كابونجو كاسونجو، هو الأقرب للقيد في قائمة الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" :" حتى الآن مجلس الإدارة لم يُقرر قيد كابونجو في القائمة، لكنه هو الأقرب وذلك وفقًا لرغبة المدرب كارتيرون."

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وأضاف المصدر: "قيد كابونجو سيكون على حساب الدولي التونسي حمدي النقاز."

وكان حمدي النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد خلال الفترة الماضية بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وشهدت الأيام الماضية عودة كابونجو من جديد لتدريبات الزمالك وذلك بعد أن فسخت إدارة نادي الوداد المغربي العقد بينها وبين اللاعب بعد أن ذهب مُعارًا للفريق المغربي الصيف الماضي.