مستشفى الأهلي .. كشف طبي لأفشة ووليد.. وعودة إكرامي للمران الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

يتأهب النادي الأهلي لخوض مران يوم الثلاثاء في إطار التحضير لمباراة طنطا يوم الأربعاء بالدوري الممتاز.

ويشهد مران الفريق خضوع الثنائي محمد مجدي أفشة ووليد سليمان لكشف طبي بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي

وكان الثنائي قد تعرضا للإصابة خلال المباراة الماضية أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الثنائي سيخضع للكشف الطبي اليوم الثلاثاء قبل المران.

ويتأهب الأهلي لمواجهة طنطا يوم الأربعاء بالدوري الممتاز.

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وكان وليد سليمان قد اشتكى من ثقل في عضلة السمانة قبل مباراة بلاتينيوم فيما تعرض أفشة لإصابة في الركبة.

وفي نفس السياق ينتظم الحارس شريف إكرامي في المران الجماعي الثلاثاء بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة.

ومن المقرر أن يتسلم رينية فايلر المدير الفني للفريق تقريرًا طبيًا بشأن العناصر المصابة لمعرفة موقف اللاعبين المصابين.

ويطمئن الجهاز الفني بالأهلي على جاهزية الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد قبل انطلاق المران.

وكان الثنائي قد غابا عن رحلة زيمبابوي بسبب الإصابة، وكان الشحات قد اشتكى من آلام في الحوض والعضلة الضامة في الوقت الذي اشتكى وحيد من إجهاد في وجه القدم.