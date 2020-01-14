"رحيل فالفيردي".. كيف علقت الصحف الإسبانية على إقالة مدرب برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انشغلت الصحف الإسبانية بإقالة إيرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة والاستعانة بخدمات كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق لقيادة الفريق الكتالوني خلال المرحلة المقبلة.

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة كانت أمر حتمي، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترات الماضية، بجانب خروجه من منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في نصف النهائي لصالح أتليتكو مدريد.

الجماهير الكتالونية كانت تُمني نفسها بالاستغناء عن خدمات فالفيردي بعد الخسارة المهينة للفريق أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي جدد الثقة في المدرب الإسباني ورفض الاستغناء عنه.

اجتمع بارتوميو أمس الاثنين مع فالفيردي عقب مران الفريق وناقشا وضعية برشلونة خلال الفترة الأخيرة، ثم توجه بعدها الرئيس لحضور اجتماع مجلس الإدارة وعرض الأمر برمته عليهم لاتخاذ القرار المناسب بإقالة فالفيردي من منصبه وتعيين سيتين.

وسلطت الصحف الإسبانية الضوء على إقالة فالفيردي وتعيين المدرب الجديد:

ماركا

صحيفة ماركا وضعت شعار برشلونة على غلاف مجلتها، وعنونت قائلة: "بارتوميو حول إقالة فالفيردي إلى رعب كبير".

وأضافت: "من المستحيل فعل ما هو أسوأ".

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كما وضعت صورة للثنائي فالفيردي وسيتين ويتوسطهما بارتوميو.

سبورت

عنونت الصحيفة الكتالونية قائلة: "كيكي سيتين يتولى المهمة".

وفي أسفل الغلاف وضعت صورة لفالفيردي وهو يغادر النادي بسيارته وكتبت عليها "رحيل فالفيردي".

وأضافت الصحيفة أن كيكي سيتولى المهمة الكتالونية لمدة موسمين ونصف، على أن يتم تقديمه بشكل رسمي في كامب نو اليوم الثلاثاء".

موندو ديبورتيفو

قالت موندو: "سيتين بدلًا من فالفيردي"، كما شرحت الصحيفة تفاصيل اليوم الأخير لفالفيردي داخل برشلونة لافتة إلى قيادته مران الفريق الأخير قبل إعلان إقالته بساعات قليلة.