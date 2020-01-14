كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقررة إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء بملعب الجونة في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز. وضمت القائمة: في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي Advertisements في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - احمد عيد - عبد الله جمعة عبد الله جمعة في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبدالرازق شيكابالا - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - يوسف اوباما - مصطفي فتحي - اسلام جابر في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد

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