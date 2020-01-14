يواجه اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، صعوبات في ايقاف الدوري لمدة 3 أيام، لاقامة تجمع للمحليين في المنتخب الاول، وفقا لرغبة حسام البدري المدير الفني للفريق القومي. الاول، وفقا لرغبة حسام البدري المدير الفني للفريق القومي. وطلب البدري اقامة معسكر للمحليين لمدة 3 ايام في شهري يناير وفبراير، قبل معسكر الفراعنة في مارس المقبل، والذي يشهد خوض المنتخب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يواجه صعوبات في إيقاف الدوري بسبب المنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.