اليوم.. أهلي 2000 يواجه طيبة وديًا

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ فريق طيبة، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

يخوض الأهلي المباراة في إطار استعداداته لاستئناف مباريات بطولة منطقة القاهرة، التي توقفت منذ عدة أيام بسبب امتحانات نصف العام الدراسي.

ويمتلك فريق الأهلي ٢٠٠٠ في رصيده ٣٣ نقطة، جمعها من

١١ انتصارا متتاليا، حيث فاز على المطرية ٧ - صفر، وعلى الغابة ٤ - صفر، وعلى النصر ٣ - ١، وعلى منشية حلوان ٩ - صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ - صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ - صفر، وعلى شباب زينهم ٩ - صفر، وعلى المقاولون ١ - صفر، وعلى المطرية ٥ - ١، وعلى الغابة ٢ - صفر، وعلى النصر ٤ - ٢، مسجلاً ٥٣ هدفاً مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديراً فنياً، وأشرف أبو زيد مدرباً عاماً، وخالد حسن مدرباً لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا، ومحمد فتحي درويش طبيبا، وأحمد عبد الخالق إخصائيا للتدليك.