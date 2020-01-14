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رباعي التحكيم الدولي يغيب عن تدريبات تقنية الفيديو

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يغيب الرباعي، جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا، الحكام الدوليين، ومحمود ابو الرجال، المساعد الدولي، عن تدريبات تقنية الفيديو المقامة

في ستاد القاهرة.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن الرباعي سبق وحصل على تدريبات

التقنية في بطولات مختلفة ولديهم رخصة استخدام التقنية.

وتابع أن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، لم يكمل ساعاته التدريبية المقررة في تقنية الفيديو ولذا يشارك في الدورة.

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