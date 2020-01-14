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شريف إكرامي ينتظم بمران الأهلي

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شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ينتظم اليوم في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

كان اللاعب قد استكمل تنفيذ برنامجه

التأهيلي على هامش تدريبات الفريق في زيمبابوي .

يطمئن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب للتواجد من جديد في التدريبات الجماعية بشكل كامل

قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، حيث سبق أن أكد خالد محمود طبيب الفريق على جاهزية اللاعب للمشاركة في أول مران للفريق بعد العودة من زيمبابوي.

يستعد الأهلي لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غد الأربعاء في الدوري الممتاز.

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