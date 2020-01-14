سليمان وأفشة يخضعان للكشف الطبي قبل مران الأهلي

يخضع الثنائي وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للكشف الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاءعلى ملعب التتش بالجزيرة.
اشتكى وليد سليمان من ثقل في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة بلاتينيوم الأخيرة فيدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في حين غادر أفشة نفس المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني؛ بسبب الإصابة في ركبته.
يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة طنطا غدا الأربعاء في الدوري الممتاز.
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