السبت.. إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول

يجرى السبت المقبل سحب قرعة البطولة العربية للمنتخبات للميني فوتبول، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأحد القصور الأثرية بالقاهرة بحضور وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الاعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الاندية ونجوم الكرة.

كما سيتم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول بعد أن تم الاستقرار علي الجهاز بعد عدة لقاءات واجتماعات واتصالات قام بها

رئيس الاتحاد أحمد سمير مع عدد كبير من المدربين من أجل تشكيل جهاز فني كبير قادر علي حصد البطولات.وكان الاتحاد العربي للعبة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، أعلن استضافة مصر للبطولة العربية والتي تنطلق 28 فبراير المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.وتختلف لعبة "ميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة عن كرة القدم التقليدية ، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات، وذلك في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها، وفى عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا ونائبه التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الافريقي للميني فوتبول.ويهدف الاتحاد المصري للميني فوتبول الي نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر ، و ذلك من خلال مراكز الشباب. كما يهدف الاتحاد الي اكتشاف لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية.منطقة المرفقات