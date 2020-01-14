يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو، مساء اليوم، داخل معسكر الفريق؛ استعدادًالمواجهة طنطا المقرر لها غدا الأربعاء في الدوري الممتاز.
تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات طنطا الأخيرة في الدوري؛ من أجل الاستعداد للمباراة بشكل جيد. ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة طنطا غدا في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مباراة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.