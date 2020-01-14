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محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مباراة طنطا

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يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو، مساء اليوم، داخل معسكر الفريق؛ استعدادًا

لمواجهة طنطا المقرر لها غدا الأربعاء في الدوري الممتاز.

تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات طنطا الأخيرة في الدوري؛ من أجل الاستعداد للمباراة بشكل جيد. ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة طنطا غدا في الدوري.

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