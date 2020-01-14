وزير الشباب والرياضة يجتمع مع رؤساء الاتحادات الرياضية الإفريقية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا" برئاسة اللواء أحمد ناصر بحضور 28 من رؤساء ومسئولي الاتحادات الإفريقية الرياضية.

ناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الاتحادات الإفريقية الرياضية والتي يتولى رئاستها "مصريون"، والدعم المقدم لهم، والاستعدادات المتعلقة بإجراء انتخابات الاتحادات الإفريقية الفترة المقبلة، ومواجهة تحديات مقرات الاتحادات الإفريقية.

واستعرض الاجتماع أبرز التوصيات التي خرجت عن المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفساد الرياضي فى القارة الإفريقية والذى أقيم بمصر، وسبل تفعيلها علي أرض الواقع، مع عرض مقترح إقامة المؤتمر القادم والنسخة الثانية من جائزة الرياضة الإفريقية في ديسمبر 2020.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على دور الاتحادات الإفريقية الرياضية داخل القارة والتي تعد "قوي ناعمة" يتولى رئاستها مصريون نالوا ثقة المسئولين والرياضيين الأفارقة في تولى هذه المسئولية، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على التواجد المصري فى الاتحادات الرياضية الإفريقية في ضوء حرص القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، والإنجازات التي تحققت خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى تقديم الدعم والمساندة للاتحادات الإفريقية الرياضية، والعمل على دراسة مطالبهم وتنفيذها، منوهاً إلى ضرورة

وجود رؤية شمولية لاستراتيجية عمل تلك الاتحادات.فيما أثنى رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا" على أداء القيادة السياسية المصرية على المستوى السياسي والعلاقات الخارجية مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى الاقتناع التام من الأفارقة في اختيار الزملاء المصريين لرئاسة الاتحادات الإفريقية الرياضية انطلاقاً من إيمانهم الكامل بدور مصر في تحقيق التنمية على مستوى القارة.وقدم اللواء أحمد ناصر الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم المستمر الذي يقدمه للاتحادات الإفريقية الرياضية، كاشفاً عن إنشاء صندوق تمويل الرياضة الإفريقية لتوفير الدعم المطلوب للرياضة على مستوى إفريقيا خلال الفترة المقبلة وبمشاركة مستثمرين من مختلف الدول.كما تناول الاجتماع الحديث حول الأرض المقرر تخصيصها بامتلاك اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية لهذا المشروع لخدمة الرياضة الإفريقية بصفة عامة، والاتحادات الإفريقية بمقراتها في مصر بصفة خاصة.