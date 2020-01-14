تعرّف على قرعة الأهلي في بطولة الصيد لبراعم كرة القدم

يشارك النادي الأهلي في بطولة نادي الصيد الدولية لبراعم كرة القدم التي تقام بمشاركة ٥ مراحل عمرية للفرق مواليد ٢٠٠٦ ، و٢٠٠٧ ، و٢٠٠٨ ، و٢٠٠٩، و٢٠١٠، والمقرر انطلاقها في٣٠ يناير الجاري وتستمر حتي ٧ فبراير المقبل.

يشارك الأهلي في البطولة بفريقي مواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ من قطاع البراعم، فيما تشارك أكاديمية الأهلي بفريقي مواليد ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وتقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي Zed بمدينة الشيخ زايد.

وتقام البطولة بنظام دوري مجموعات، على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل الفرق من بين أصحاب المركز الثالث، لتكوين دور ١٦ واستكمال البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لكل مرحلة عمرية.

مواليد ٢٠٠٧ (براعم)

وأسفرت القرعة عن وقوع فريق الأهلي 2007 في المجموعة الخامسة وجاءت القرعة كالتالي :

المجموعة الأولى: الإسماعيلي، حرس الحدود، بلدية المحلة، حدائق الأهرام

المجموعة الثانية: الجونة، مصر المقاصة، الترسانة، سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثالثة: الزمالك، الاتحاد السكندري، الأوليمبي، صيد أكتوبر.

المجموعة الرابعة: Zed ، بيراميدز، نجوم المستقبل، مستقبل وطن.

المجموعة الخامسة: الأهلي، الإنتاج الحربي، اتحاد الشرطة، سبورتنج.

المجموعة السادسة: المقاولون العرب، بتروجت، إف سي مصر، الشرقية للدخان.

المجموعة السابعة: الصيد الدقي ، وادي دجلة ، الداخلية ، الصيد القطامية.

مواليد ٢٠٠٨ (براعم)

أسفرت قرعة براعم 2008 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع وادي دجلة والشرقية للدخان واتحاد الشرطة وجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، بتروجت، الداخلية، حدائق الأهرام.

المجموعة الثانية: المقاولون العرب، الجونة، الأوليمبي، نادي شيكو.

المجموعة الثالثة: Zed ، بيراميدز، صيد بورسعيد، المرج.

المجموعة الرابعة: الأهلي، وادي دجلة، اتحاد الشرطة، الشرقية للدخان.

المجموعة الخامسة: الإسماعيلي، حرس الحدود، إف سي مصر، صيد القطامية.

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المجموعة السادسة: الصيد الدقي، الإنتاج الحربي، بلدية المحلة ، شباب الأميرية.

المجموعة السابعة: إنبي، سموحة، الترسانة، نادي مصر الجديدة.

مواليد ٢٠٠٩ (أكاديمية)

أسفرت قرعة 2009 عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية بيراميدز واتحاد الشرطة وسيراميكا كليوباترا وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: المقاولون العرب، وادي دجلة، نجوم المستقبل، الأولمبي.

المجموعة الثانية: الأهلي، بيراميدز، اتحاد الشرطة، سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثالثة: zed ، بتروجت، الإنتاج الحربي، مستقبل وطن.

المجموعة الرابعة: الزمالك، سموحة، الترسانة، الشرقية للدخان.

المجموعة الخامسة: الصيد الدقي، الجونة، سموحة (ب) ، صيد القطامية.

المجموعة السادسة: الإسماعيلي، إنبي، الداخلية، صيد أكتوبر.

مواليد ٢٠١٠ (أكاديمية)

كما أسفرت قرعة 2010 عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية انبي والداخلية والشرقية للدخان، وجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الإسماعيلي، بتروجت، صيد أكتوبر، ٦ أكتوبر.

المجموعة الثانية: الأهلي، إنبي، الداخلية، الشرقية للدخان.

المجموعة الثالثة: الصيد الدقي، سموحة، اتحاد الشرطة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

المجموعة الرابعة: الزمالك، وادي دجلة، شيكو، دريمز.

المجموعة الخامسة:Zed ، الجونة، الترسانة، الشباب المسلمين.

المجموعة السادسة: المقاولون العرب، الإنتاج الحربي، هليوبوليس، حدائق الأهرام.