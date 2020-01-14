اونلاين | «كول كورة Inter milan»: مشاهدة مباراة انتر وكالياري بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش انتر اليوم Inter

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موعد مباراة إنتر ميلان وكالياري بطولة كأس إيطاليا

الساعة 09:45 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 10:45 مساء بتوقيت فلسطين.