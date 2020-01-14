اونلاين | «يلا شووت» Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وكالياري بث مباشر Italia Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش انتر ميلان LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت» Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان وكالياري بث مباشر Italia Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش انتر ميلان LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020 نادي انتر ميلان نظيرة كالياري، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ايطاليا، وستقام المباراة علي أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، (ارضية انتر ميلا) ويطمح الإنتر ان يحقق فوزاً مهما علي نظيرة كالياري من أجل التأهل لدور المقبل، هذا وقد إلتقي نادي انتر ميلان بنظيرة كالياري في العديد من المباريات وشهدت تفوق كبير لصالح نادي انتر حيث إلتقي الفريقين في 89 مبراة وحقق الإنتر الفوز في 44 مباراة وخسر في 16 مباراة فقط وتعادل في 29 مباراة في جميع المسابقات التي جمعت بينهم.

وتعتبر مواجهة الكأس بين انتر وكالياري هي التاسعة بينهم حيث إلتقي الفريقين في 8 مباريات حقق الإنتر الفوز في خمس مباريات وخسر في مباراة وحيدة وتعادل في لقائين، ويدخل الإنتر مواجهة كالياري ويريد ان ينسي التعادل الأخير مع نادي اتالانتا الذي تعرض له في الدوري، حيث تعادل الإنتر في الجولة الماضية واصبح يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، وفي صدارة الدوري نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي عاد مرة أخري لمستوي المعهود ويأمل تحقيق الدوري هذا العام.