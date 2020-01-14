اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة العراق وتايلاند بث مباشر NOW كورة لايف العراقMATCH رابط ماتش العراقNOW

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وقبل موعد مباراة العراق وتايلاند الاولمبي نود تنبيه قرائنا الكرام في موقع عرب خمسة في قسم أخبار الرياضة، أن المنتخب العراقي حاليا يتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعة العراق في كاس اسيا تحت 23 عام قرائنا الكرا المجموعة الأولى، وذلك برصيد 2 نقطتين فقط، بعد التعادل في مباراتين على التوالي ضد استراليا بهدف مقابل هدف، وايضا التعادل في الجولة الثانية ضد منتخب البحرين بهدفين مقابل هدفين، في حين أن منتخب تايلاند يتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على البحرين في الجولة الأولى بخمسة اهداف مقابل هدف، وأيضا الخسارة بهدفين مقابل هدف ضد منتخب استراليا صاحب المركز الأول.

يدخل المنتخب العراقي في تحدي جديد من نوعة أمام منتخب تايلند اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020، وذلك في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام، اللقاء المرتقب من قبل عشاق ومحبي الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم، في كافة أنحاء العالم.

يدخل المنتخب العراقي اللقاء وهو يرفع شعار الفوز لا بديل عنه، وذلك بعدما تمكن في الحصول علي نقطتين فقط، حيث تعادل في مباراتين علي التوالي الاولي امام استراليا والتي انتهت بنتيجة (1 / 1)، ثم الثانية امام منتخب البحرين والتي انتهت بهدفين لكل منهما، ويتواجد المنتخب الاخضر في المركز الثالث في جدول الترتيب، علي الجانب الاخر منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني بعدما حصل علي ثلاث نقاط، تمكن في الفوز علي البحرين في الجولة الاولي بخماسية مقابل هدف، ثم خسر امام منتخب استراليا بهدف دون رد.

موعد مباراة العراق وتايلند

تنطلق ضربة بداية الشوط الاول من مباراة العراق وتايلندا اليوم الثلاثاء الموافق 14 / يناير / 2020 وذلك في تمام الساعة 4:15 مساءاً بتوقيت السعودية، 3:15 مساءاً بتوقيت مصر، 3:15 مساءاً بتوقيت فلسطين، 3:15 مساءاً بتوقيت الأردن، 3:15 مساءاً بتوقيت سوريا، 3:15 مساءاً بتوقيت لبنان، 4:15 مساءاً بتوقيت العراق، بينما يتم نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية 5.

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والان بطاقة مباراة العراق وتايلند

المباراة العراق وتايلند

البطولة كأس آسيا تحت 23 سنة

موعد المباراة 14 يناير / 1 / 2020

توقيت المباراة 4:15 مساءاً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة بي ان سبورت 5