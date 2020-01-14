اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة العراق وتايلاند بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش العراق YALLA ONLINE

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رسميا ننشر موعد مباراة العراق وتايلند الاولمبي القادمة في الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات في مواعيد مباريات العراق في كاس اسيا تحت 23 البطولة المقامة في الأراضي التايلاندية، حيث المنتخب العراقي الاولمبي يبحث على الفوز الأول له في البطولة ويبحث على التاهل إلى الدور القادم من البطولة، خصوصا أن موعد لعبة العراق وتايلند الاولمبي القادمة تعتبر المباراة المصيرية الاخيرة للمنتخب العراقي حيث لابديل له من الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة من أجل التأهل والوصول إلى الدور القادم والتأهل الى مباريات ربع نهائي كاس اسيا تحت 23 عام، وهنا ننشر لكم شوكت لعبة العراق وتايلند الاولمي القادمة هذا بالإضافة إلى اسم القناة الناقلة لمباراة العراق وتايلند مباشرة بالإضافة إلى اسم معلق اللقاء وبعض التفاصيل الإضافية الاخرى.

حيث تأكد بصفة رسمية من موقع الإتحاد الأسيوي لكرة القدم أن موعد مباراة العراق وتايلند الاولمبي القادمة في دور المجموعات، سوف يكون في ارضية ملعب راجامانجالا الاولمبي في العاصمة التايلاندية بنكوك، وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، وسوف يكون إنطلاقة مشاهدة مباراة العراق وتايلند الاولمبي مباشرة في الساعة 16.15 بتوقيت السعودية وفي الساعة 15.15 بتوقيت مصر وفي الساعة 17.15 بتوقيت الإمارات العربية السعودية وفي الساعة 16.15 بتوقيت بغداد المحلي أيضا والساعة 13.15 بتوقيت غرينتش العالمي الموحد.

اما القناة الناقلة لمباراة العراق وتايلند الاولمبي مباشرة قرائنا الكرام سوف تكون هي قناة بي ان سبورت bein sports hd5 القناة الناقلة لمباريات العراق في كاس اسيا تحت 23 عام قرائنا الكرام، وسوف يكون معلق المباراة الكابتن باسم الزير من أجل متابعة وأيضا مشاهدة مباراة العراق وتايلند بث مباشر يالله شوت جوال اهم مباريات اليوم كورة لايف.

وقبل موعد مباراة العراق وتايلاند الاولمبي نود تنبيه قرائنا الكرام في موقع عرب خمسة في قسم أخبار الرياضة، أن المنتخب العراقي حاليا يتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعة العراق في كاس اسيا تحت 23 عام قرائنا الكرا المجموعة الأولى، وذلك برصيد 2 نقطتين فقط، بعد التعادل في مباراتين على التوالي ضد استراليا بهدف مقابل هدف، وايضا التعادل في الجولة الثانية ضد منتخب البحرين بهدفين مقابل هدفين، في حين أن منتخب تايلاند يتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على البحرين في الجولة الأولى بخمسة اهداف مقابل هدف، وأيضا الخسارة بهدفين مقابل هدف ضد منتخب استراليا صاحب المركز الأول.

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يدخل المنتخب العراقي في تحدي جديد من نوعة أمام منتخب تايلند اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020، وذلك في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام، اللقاء المرتقب من قبل عشاق ومحبي الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم، في كافة أنحاء العالم.

يدخل المنتخب العراقي اللقاء وهو يرفع شعار الفوز لا بديل عنه، وذلك بعدما تمكن في الحصول علي نقطتين فقط، حيث تعادل في مباراتين علي التوالي الاولي امام استراليا والتي انتهت بنتيجة (1 / 1)، ثم الثانية امام منتخب البحرين والتي انتهت بهدفين لكل منهما، ويتواجد المنتخب الاخضر في المركز الثالث في جدول الترتيب، علي الجانب الاخر منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني بعدما حصل علي ثلاث نقاط، تمكن في الفوز علي البحرين في الجولة الاولي بخماسية مقابل هدف، ثم خسر امام منتخب استراليا بهدف دون رد.

موعد مباراة العراق وتايلند

تنطلق ضربة بداية الشوط الاول من مباراة العراق وتايلندا اليوم الثلاثاء الموافق 14 / يناير / 2020 وذلك في تمام الساعة 4:15 مساءاً بتوقيت السعودية، 3:15 مساءاً بتوقيت مصر، 3:15 مساءاً بتوقيت فلسطين، 3:15 مساءاً بتوقيت الأردن، 3:15 مساءاً بتوقيت سوريا، 3:15 مساءاً بتوقيت لبنان، 4:15 مساءاً بتوقيت العراق، بينما يتم نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية 5.

والان بطاقة مباراة العراق وتايلند