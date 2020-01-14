اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة العراق وتايلاند بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «العراق» رابط العراق HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة العراق وتايلاند بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «العراق» رابط العراق HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لمباراة قمة المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند بين العراق وتايلاند

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية على ملعب تاماسات.

العراق يسعى لمناطحة الفائز من مواجهة أستراليا وتايلاند عصر اليوم على صدارة المجموعة الأولى، بعد أن تعادل مع أستراليا في الافتتاح 1/1.

لكن المهم ليست بالسهلة، فالمنتخب البحريني تعرض لهزيمة قاسية أمام تايلاند بخمسة أهداف دون رد في الافتتاح ويتطلع لتعويض تلك الخسارة.

Advertisements

يدير هذه المباراة الحكم الكوري الجنوبي هيونغ جين كو.

تشكيلة البحرين اليوم: عمار محمد – سيد محمد – حمد الشمسان – عباس العصفور – محمد مرهون – أحمد صالح – حسن علي – هاشم عيسى – جاسم السلامة – عبد الرحمن أحمدي – سالم عادل.

تشكيلة العراق اليوم: علي كاظم – مصطفى محمد – نجم شوان – عبد العباس عياد – مراد محمد – محمد رضى – عمر عاصي – حسين جبار – حسن رائد – منتظر ستار – محمد مزهر.

1″ صافرة بداية المباراة . البحرين على اليسار بالأحمر، والعراق على اليمين بالأبيض .