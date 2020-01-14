اونلاين | يلا شوت KSA المفتوحة| مشاهدة مباراة العراق وتايلاند بث مباشر YALLAKORA هدف العراق IRAQ

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مشاهدة مباراة العراق وتايلاند بث مباشر

مشاهدة مباراة العراق مع تايلاند بث مباشر لايف حيث يستضيف ملعب راجامانجالا الملعب الدولي مباراة اليوم في منافسات المجموعة الاولى من فاعليات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التى تقام في تايلاند ونتابع مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر في تحديث مستمر بدون تقطيع عبر رابط yallakora مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والأسيوية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء منتخب العراق ضد منتخب تايلاند ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة

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مباراة العراق مع تايلاند

الساعة 3:15 عصرا بتوقيت فى مصر

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى السعودية

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى الأردن

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فى سوريا

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فلسطين