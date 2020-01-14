رياضة | عاجل.. انتهاء موسم لويس سواريز مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتهاء موسم لويس سواريز مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتهاء موسم مهاجم لويس سواريز بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

وأكد برشلونة في بيان له أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى وسيغيب لمدة تقترب من 4 شهور.

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وصدم غياب سواريز جماهير برشلونة التي كانت تأمل في مشاركته خلال ثم نهائي دوري أبطال أوروبا

وسبق لسواريز البالغ 32 عاما أن خضع لجراحة في الغضروف الأيمن في شهر مايو الماضي حرمته من خوض نهائي كأس الملك التي خسرها فريقه أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف.