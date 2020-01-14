رياضة | موعد تقديم مدرب برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تقديم مدرب برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موعد تقديم مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين ، الذي حل خلفا لإرنيستو فالفيردي.

وجاءت إقالة مستر فالفيردي بعد الإطاحة ببرشلونة من السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد يوم الخميس الماضي في المواجهة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

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وتم توقيع العقود بين كيكي سيتين ورئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وفي تما الساعة الواحدة مساء اليوم الثلاثاء، سيظهر كيكي سيتين على جماهير برشلونة في مؤتمر صحفي، وبعدها بنصف ساعة سيكون على موعد جلسة تصوير في ملعب الكامب نو.