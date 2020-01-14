رياضة | شرط خالد بوطيب للرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط خالد بوطيب للرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك قراره بشأن فسخ التعاقد مع النادي في الفترة المقبلة.

ويرغب الزمالك في فسخ تعاقده مع بوطيب وديا حتى يتمكنوا من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

ويرغب الزمالك في استغلال البند الموجود في عقد بوطيب بفسخ التعاقد بعد الموسم الثاني دون تحمل أعباء مالية إضافية، وعرضوا على اللاعب التنازل عن المستحقات المتبقية له لكنه رفض.

ووضع اللاعب شرطا أساسيا للموافقة على فسخ العقد مع الزمالك وهو تقاضي باقي مستحقاته حتى الموسم الثاني كاملة.

ويتواجد بوطيب في فرنسا حاليا بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الجاري