رياضة | خيانة فالفيردي في برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ردة فعل المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة عقب قرار إدارة النادي الكتالوني بإقالته من تدريب الفريق.

وأفادت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية بأن فالفيردي عاش مندهشا لما حدث من حوله في الأيام الأخيرة، وقد علم من الصحافة عن نية نادي برشلونة بعدم الاستمرار معه.

وأضافت الإذاعة بأن فالفيردي كان مندهشا جدا من انقلاب إدارة البارسا عليه، بعد التعثر في نصف نهائي السوبر، رغم انه قدم مباراة كبيرة ضد أتليتيكو، وأخفق فقط في الدقائق الأخيرة، بسبب قلة التركيز من اللاعبين وأخطاء دفاعية طفولية.

وأقال نادي برشلونة فالفيردي من منصبه كمدير فني للفريق وعين كيكي سيتين خلفًا له على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني لمدة موسمين ونصف.