رياضة | ضربة جديدة من حمدي النقاز للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة من حمدي النقاز للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن القرار فيما يتعلق بمفاوضات أهلي جدة السعودي مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق.

وترددت أنباء في الأيام الماضية عن مفاوضات من جانب الفريق السعودي مع النقاز للحصول على خدماته في يناير الجاري وتدعيم صفوف الفريق.

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وأكد المصدر أن أندية السعودية لا تتعامل مع اللاعبين الهاربين من الأساس ويكون التعاقد مع أيا منهم بالطرق الشرعية فقط.

وأشار إلى أن موقف النقاز مثل كهربا تماما والفيفا ستفصل في الأمر بسبب تقديم شكوى ضد الثنائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة غدا الأربعاء على ملعب الأخير بالجولة ال١٣ لبطولة الدوري.