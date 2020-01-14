رياضة | صحيفة إسبانية: تركي آل الشيخ رشح كيكي سيتين لميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية: تركي آل الشيخ رشح كيكي سيتين لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجأة جديدة فيما يتعلق بإعلان برشلونة عن اسم المدرب الجديد أمس الإثنين.

وأعلن برشلونة رسميا أمس الإثنين التعاقد مع كيكي سيتين مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لإرنيستو فالفيردي الذي تمت الإطاحة به عقب توديع بطولة السوبر الإسباني يوم الخميس الماضي.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية اليوم إن رئيس نادي الميريا تركي آل الشيخ اقترح على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال زيارته قبل 3 أشهر للرياض اسم كيكي سيتين.

وجاءت ردود الأفعال بشأن التعاقد مع كيكي سيتين متباينة ما بين مؤيد له يرى أن المدرب يناسب طريقة لعب البارسا، والبعض الآخر يرفض وضع اسم ليس له مكانة كبيرة في عالم التدريب.