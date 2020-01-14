رياضة | ليفربول يرفض رحيل شاكيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يرفض رحيل شاكيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي روما الإيطالي استعارة السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية في إيطاليا بأن نادي روما الإيطالي طلب من نظيره ليفربول الحصول على خدمات شاكيري حتى نهاية الموسم.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية بأن نادي ليفربول رد على نظيره روما رافضًا رحيل اللاعب السويسري بعد تمسك المدرب الألماني يورجن كلوب بتواجده في النادي الإنجليزي.

وغاب شاكيري عن معظم مباريات ليفربول هذا الموسم حيث شارك في 10 مباريات فقط بسبب كثرة تعرضه للإصابة.