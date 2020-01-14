رياضة | تقرير طبي شامل عن 11 إصابة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير طبي شامل عن 11 إصابة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا طبيَا شاملًا عن اللاعبين المصابين، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء.

ويعقد فايلر جلسة خاصة مع الجهاز الطبي قبل مران اليوم؛ للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج التأهيلية الخاصة بالمصابين، وأيضا جاهزية البعض منهم وموعد عودة الآخرين للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.