رياضة | اختبار طبي للكشف على إصابة أفشة وسليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي للكشف على إصابة أفشة وسليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للكشف الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.



واشتكي وليد سليمان من ثقل في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة بلاتينيوم الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في حين غادر أفشة نفس المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني؛ بسبب الإصابة في ركبته.



ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة طنطا غدا الأربعاء في الدوري الممتاز.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز في 10 مباريات متتالية.