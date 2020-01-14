رياضة | قبل الرحيل.. الفرصة الأخيرة لـ"صالح جمعة" مع الأهلي أمام طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الرحيل.. الفرصة الأخيرة لـ"صالح جمعة" مع الأهلي أمام طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على الدفع بمفاجأة أمام طنطا في المواجهة التي تجمعهما غدا الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض محمد مجدي أفشة للإصابة التي جعلت فايلر يستبعده من مباراة طنطا المقبلة والدفع بورقة جديدة في مواجهة الغد.

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ودخل صالح جمعة حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي للعودة للمشاركة في المباريات الرسمية من جديد بداية من مباراة طنطا يوم الأربعاء المقبل.

ويرغب فايلر في تجربة صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في مباراة طنطا قبل الحكم عليه نهائياً بفتح الباب أمام إعارته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير أو الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم وتحديد مصيره بشكل نهائي مع انتهاء المسابقة المحلية.

ويأمل فايلر من الاعتماد على صالح جمعة في مباراة الأهلي أمام طنطا يوم الأربعاء المقبل ببطولة الدوري الممتاز إلى تجربة اللاعب فنياً بعد الضغوط عليه من أجل إشراك بعض اللاعبين بعنيهم في المباريات القادمة بالدوري الممتاز للحكم عليهم قبل نهاية موسم الميركاتو الشتوي وتسويق بعض اللاعبين منهم الذي لا يرغب فايلر في بقائهم مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.