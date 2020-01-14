رياضة | رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي على اقتراح لجنة التخطيط بالتفاوض مع فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي رغم أنه كان يتمسك بضم النيجيري بليسينج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وتسببت المطالب المادية لنادي لوزيرن بالحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن إيليكي في تراجع فايلر عن الصفقة.

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ويزاحم الأهلي في مفاوضات ضم الشواط نادي الحزم السعودي الذي يسعى لضم اللاعب بشكل رسمي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري ضمن دائرة المرشحين للأهلي في الميركاتو الشتوي رغم أن ناديه يطلب 5 ملايين دولار للاستغناء عنه للقلعة الحمراء.