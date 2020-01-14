رياضة | صراع بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لضم فان دي بيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لضم فان دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك سيفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف ، لكنه استبعد إمكانية ترك أبطال هولندا هذا الشهر.

أعجب فان دي بيك بأداء أياكس إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويقال إنه يجذب اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وفقًا لقناة Sky Sports News ، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سيكون متاحاً للانتقال إلى إنجلترا ، لكن المحادثات لم تبدأ بعد مع مانشستر يونايتد.

Advertisements

ويضيف التقرير أن ريال مدريد مهتم أيضًا به ، لكنه لن يغادر هولندا حتى نهاية الموسم.

من المقرر أن ينتهي عقد فان دي بيك مع أياكس في صيف عام 2022 ، وقد قال اللاعب إنه الآن يركز على ناديه الحالي.

احتل فريق إريك تين هاج المركز الثالث في مجموعة دوري أبطال أوروبا ، حيث يتأهل بلنسية وتشيلسي إلى الأمام ، وسيواجه خيتافي في دور الـ32 في دوري أوروبا.