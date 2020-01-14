رياضة | أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانية اليوم أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والمسئولين حرصوا على التعاقد مع كيكي سيتين لعدة أسباب.

وتعاقد برشلونة مع كيكي سيتين البالغ من العمر 61 عاما خلفا لإرنيستو فالفيردي الذي رحل بعد وداع السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد.

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وذكرت SERالإسبانية: "برشلونة أدرك أن سيتين هو المدرب المثالي للفريق في الفترة المقبلة ولذلك قاموا باتخاذ عدة إجراءات من أجل التعاقد معه".

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن مسئولي برشلونة اتصلوا بلاعبين سيتين السابقين للإستفسار وكانت إجابتهم بأنه يفتقدونه.

وتابعت: "فلسفته الكروية هي DNA البارسا وطريقته في التدريبات شاقة وهذا ما يحتاجه الفريق، لديه تواصل دائماً مع لاعبيه وكلها عوامل قادت برشلونة للتعاقد معه".