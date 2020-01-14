رياضة | برشلونة يتفوق على ريال مدريد في الدوري المالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتفوق على ريال مدريد في الدوري المالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع برشلونة من غريمه ريال مدريد لأول مرة صدارة قائمة الدوري المالي لكرة القدم، وفقاً لتقرير مؤسسة ديلويت، وأصبح أول ناد يكسر حاجز إيرادات قدرها 800 مليون يورو (890 مليون دولار).

وأظهرت النسخة 23 من إصدار قائمة الدوري المالي ارتفاعاً يبلغ 11% في الإيرادات الإجمالية، بعيداً عن صفقات الانتقالات، لأول 20 نادياً والتي استمتعت فيها بينها بتحقيق إيرادات تبلغ 9.3 مليار يورو خلال موسم 2018-2019.

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني بعدما حقق إيرادات 757.3 مليون يورو فيما استمر مانشستر يونايتد في المركز الثالث.

وخرج آرسنال من قائمة أول 10 أندية لأول مرة.

وتصدر برشلونة الترتيب بعدما حقق إيرادات تبلغ 840 مليون يورو بينما استمر بايرن ميونخ في المركز الرابع واحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس متقدماً على مانشستر سيتي.

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ويأتي ليفربول بطل أوروبا في المركز السابع، متقدماً بخطوة واحدة على توتنهام هوتسبير الذي خسر أمامه في نهائي دوري الأبطال.

وحقق توتنهام إيرادات تبلغ 521.1 مليون يورو ليتفوق على تشيلسي وآرسنال ويصبح الأكثر تحقيقاً للإيرادات في لندن لأول مرة منذ موسم 1996-1997.

واحتلت الأندية الإنجليزية ثمانية مراكز من أول 20 مركزاً في ظل الاستفادة من عقد ضخم لبيع حقوق البث التلفزيوني للدوري الممتاز.

وزادت إيرادات يوفنتوس 17% وبلغت 459.7 مليون يورو بفضل التعاقد مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبعيداً عن أندية المسابقات الأوروبية الخمس الكبرى، فإن أياكس أمستردام يتفوق على باقي أندية الدول الأخرى بوجوده في المركز 23.