كريستيانو رونالدو لا يتناول اللحوم الحمراء ولا المشروبات الغازية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يهتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كثيرا باللياقة البدنية والتمارين القوية، حيث تعد أحد العوامل الأساسية في عالم كرة القدم، وبفضلها يتطور أداء اللاعب بشكل كبير من حيث القوة والرشاقة فى اللعب.

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أشارت إلى كيفية تحول رونالدو، إلى صاحب بنيان جسدي قوى للغاية، على الرغم من وصوله إلى سن الـ34 عامًا وحفاظه على مستواه البدني والفني وتسجيله للأهداف المستحيلة والرائعة.

الصحيفة أفادت أن اللاعب إن اتخذ تدابير إضافية من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فى هذا السن، ولكي يبقى لسنوات مقبلة في الملاعب وممارسة كرة القدم بشكل أفضل ومميز.

Advertisements

وأشارت إلى أن كريستيانو يتمتع بالعديد من الحيل والتقنيات ليكون في أفضل حالاته، حيث إنه يأكل كميات قليلة ولكن على ست وجبات يوميًا، بمعدل كل 3-4 ساعات، كما أن نظامه الغذائي يسمح له بأن يكون لديه عضلات متفجرة وكتلة منخفضة الدهون، كونه لديه أخصائي تغذية يتابعه بشكل ملحوظ منذ لعبه في صفوف ريال مدريد الإسباني.

الصحيفة أوضحت أن رونالدو يأكل الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والبروتينات الخالية من الدهن الموجودة في الأسماك، والسلطة في الإفطار والجبن واللبن قليل الدسم، ويعتبر الدجاج أحد الأطعمة السحرية حيث إنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون.

رونالدو يركز وينتبه إلى كل فارق بسيط في حياته بعيدًا عن الملعب، في نظامه الغذائي، حيث تم إلغاء جميع المشروبات الغازية ويتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.