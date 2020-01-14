نجل ليونيل ميسي يسجل أول أهدافه على عكس طريقة والده.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك تياجو ميسي، نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، مباراة ودية في أكاديمية “لاماسيا” مبرزا شيئا من قدرات والده، بعد أن وضع الكرة في الشباك بطريقة جميلة إثر انفراده بالحارس.

مقطع فيديو للاعب الصغير نجل قائد برشلونة، البالغ من العمر 7 سنوات، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلا كبيرا.

الفيديو يظهر تياجو يركض بالكرة ويضعها في الشباك بطريقة سريعة ومتقنة، ليسجل الهدف بالقدم اليمنى، على نقيض والده الذي يلعب بالقدم اليسرى.

نادي برشلونة دعم فئة البراعم بالنادي، لأعمار تتراوح بين 3 و7 سنوات، يتعلمون قواعد كرة القدم، إلى جانب تحصيلهم العلمي، كما يخوضون بعض المباريات فيما بينهم، ومع أكاديميات أخرى تهتم بهذه الفئة العمرية الصغيرة، إيمانا بتنشئة جيل من اللاعبين المميزين داخل أسوار النادي.

Advertisements

يشار إلى أن جماهير برشلونة تعيش حالة من القلق الشديد خلال الفترة الأخيرة، بشأن مستقبل قائد الفريق ليونيل ميسي، انتظارا للحظة وداعه الملاعب.

تياجو ميسي يلعب حالياً في أكاديمية نادي برشلونة «إف سي بي إسكولا» التابعة لـ “لاماسيا”، والنادي الكتالوني، والتي تعتبر بمثابة أكاديمية للناشئين داخل برشلونة، وينضم إليها بشكل خاص أبناء لاعبي النادي والعاملين بالبارسا.

نجل ميسي يمتلك موهبة كبيرة، ويعتقد كثيرون أنه سيكون لاعبا مميزا في المستقبل، في ظل الشكل الجيد الذي يظهر عليه في تدريبات ومباريات فريقه في الأكاديمية.