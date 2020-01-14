صحفي روسي يسخر من كريستيانو رونالدو بجوارب النساء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الصحفي والمدون الرياضي الروسي، فاسيلي أوتكين، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بصورة نادرة للنجم البرازيلي بيليه، وذلك ردا على قفزة رونالدو الشهيرة في الدوري الإيطالي مؤخرا.

الصحفي الروسي نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لقفزة النجم بيليه الشهيرة، وقارنها بقفزة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال إحدى مباريات الدوري الإيطالي والتي سجل منها هدفا جميلا.

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ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد علق فاسيلي أوتكين على صورة بيليه بكلمات ساخرة من رونالدو، قال فيها: “هكذا يقفز الرجال يا كريستيانو، وهذا ليس ارتداء للجوارب النسائية”، في إشارة إلى نعومة الفتيات وحرصهن على الحفاظ على زينة أظافرهن بعد التقليم عند ارتدائهن الجوارب (بطريقة مجازية).

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو كان قد أحرز هدفا رائعا بالرأس بعد قفزة “خرافية” حيث ارتقى إلى ارتفاع كبير من الأرض، وقاد فريقه يوفنتوس إلى الفوز على سامبدوريا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما 18 ديسمبر الماضي، وذلك في الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

رونالدو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، سجل 13 هدفا خلال 15 مباراة، في الموسم الحالي “للكالتشيو”، ويحتل المركز الثالث في ترتيب قائمة الهدافين، بفارق 7 أهداف عن المتصدر شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.