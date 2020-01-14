جوزيه مورينيو: خسرنا بسبب الشاي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أحقية خصمه ليفربول في الفوز (0-1) بمبارة الفريقين الأخيرة في الجولة 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مورينيو قال في تصريحات له: قلت لكم إنهم سيتوجون باللقب عندما تغلبوا على مانشستر سيتي قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، لقد حالفهم الحظ، كان من الممكن أن ينهوا المباراة بعشرة لاعبين، القائمون على تقنية الـ (VAR) كانوا في جلسة لاحتساء الشاي، لذا لم يشاهدوا خطأ ارتكبه روبرتسون مدافع ليفربول، كان يستحق البطاقة الحمراء.

صور التدخل العنيف على أحد لاعبي توتنهام من قبل الاسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول، كانت قد انتشرت بكثرة خلال المباراة بين الفريقين.

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فريق ليفربول كان قد فاز على توتنهام، في عقر داره، بهدف وحيد سجله نجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح.

ليفربول بذلك يكون قد حقق انتصاره العشرين في الموسم الحالي “للبريميرليج”، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة، ويصبح صاحب أفضل بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 21 مباراة.

”الريدز” بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب حطم رقم فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي وصل إلى 59 نقطة بعد 21 مباراة، في الموسم (2017-2018) وتوج باللقب بعد أداء مميز.