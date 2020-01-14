لاعبو فريق نوريتش ينفذون وصية غريبة لمشجع بعد وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في لفتة طيبة منهم، نفذ لاعبو فريق نوريتش سيتي الإنجليزي، وصية مشجع مخلص للفريق بعد وفاته عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية ” BBC” فقد أوصى المشجع، باري غريفيز، أن يتم شراء شراب للاعبي فريق نوريتش سيتي وتقديمه لهم بعد وفاته، بمبلغ 100 جنيه إسترليني.

ابنة المشجع غريفيز قالت في تصريحات لها تعليقا على وصية والدها: “أبي قالها بوضوح إنها لشكر اللاعبين على المتعة التي جلبوها والأيام الجيدة والأيام السيئة، أعتقد أن هذا ما حدث في العام الماضي كما تعرفون، فكانت هناك سعادة الصعود والآن معاناة الهروب من الهبوط في الدوري الممتاز”.

الحساب الرسمي لنادي نوريتش سيتي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر صورة لجميع لاعبي نوريتش وهم يتناولون الشراب الذي تم شراؤه بمبلغ الوصية.