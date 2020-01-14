الصدة بـ 500 دولار.. أغرب رهان لمساعدة ضحايا حرائق أستراليا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبرع اللاعب مات رايان، حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي، بقيمتها 28 ألف دولار أسترالي ما يعادل (19365 دولارا أمريكيا) لمساعدة أستراليا في أعمال الإنقاذ والإغاثة نتيجة حرائق الغابات.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قال اللاعب الدولي الأسترالي، إنه سيتبرع بمبلغ 500 دولار أسترالي عن كل كرة ينجح أي حارس مرمى في التصدي لها خلال آخر جولة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي آخر 10 مباريات، أنقذ حراس المرمى 56 تسديدة أنقذ رايان خمس منها خلال خسارة فريقه 1- صفر أمام إيفرتون.

رايان الذي سيرسل التبرعات إلى صندق خاص بإنقاذ الحياة البرية في أستراليا قال عبر “تويتر”: أشكركم جميعا على دعمكم الرائع فيما يتصل بالوضع في بلادي.. أشكركم جميعا على المشاركة والدعم ورفع الوعي والأهم التبرع للقضية.

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ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وعد الكثير من اللاعبين واللاعبات بتقديم تبرعات لصالح ضحايا الحرائق وكذلك فعل عدد من لاعبي الكريكيت.

نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز قالت، إنها ستتبرع بجوائزها المالية التي حصلت عليها بعد فوزها بلقب بطولة أوكلاند، في حين قال السويسري روجر فيدرير والإسباني رفاييل نادال إنهما سيشاركان في مباراة استعراضية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الحرائق التي أوقعت الكثير من الخسائر وسببت أضرارا فادحة، إلى جانب مقتل 28 شخصا وتشريد آلاف آخرين.

البريطاني لويس هاملتون بطل العالم في سباقات “فورمولا 1”، قال إنه سيتبرع بنصف مليون دولار لجهود الإنقاذ والإغاثة، وإصلاح الأضرار البيئية التي سببتها حرائق الغابات.

وتعهدت مجموعة من تسعة لاعبين أستراليين في الدوري الأمريكي لكرة السلة بتقديم 750 ألف دولار لصالح عمليات الإنقاذ في أستراليا أيضا.