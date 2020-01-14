الامارات | بالفيديو.. حكم يدير مباراة في المكسيك باستخدام مسدس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حكم يدير مباراة في المكسيك باستخدام مسدس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت حسابات رياضية مكسيكية مقطع فيديو، لحكم يدير مباراة للهواة في المكسيك، مستخدماً مسدس، لتنظيم وقوف الجمهور الذي حضر لمشاهدة المباراة.
وأوضحت أن الحكم استخدم المسدس قبل بدء المباراة لإجبار الجمهور على الوقوف خارج أرضية الملعب، بينما أكمل إدارة المباراة واضعاً المسدس في جيبه.
وأشارت إلى أن الحكم لم يكن يحتاج إلى اللجوء إلى تقنية الفار خاصة مع الصرامة التي كان يتعامل بها مع لاعبي الفريقين، وعدم جرأة الجمهور للاعتراض على قراراته.
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