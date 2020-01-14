شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مواجهات الأهلي وطنطا: هاتريك تاريخي لـ«بيبو» ومفارقة 15 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه النادي الأهلي نظيره طنطا، مساء غد الأربعاء، بمنافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بملعب السلام.

الأهلي يعتلي قمة الدوري بـ 30 نقطة من 10 مباريات، ويحتل طنطا المركز السادس عشر بـ 11 نقطة.

نرصد في التقرير التالي 10 معلومات عن تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة الغد:

1. الأهلي واجه طنطا في 24 مباراة بالدوري الممتاز، فاز الأحمر في 19، وحسم التعادل 5 مباريات، ولم ينجح أبناء السيد البدوي في تسجيل أي انتصار.

2. سجل الأهلي 47 هدفًا، مقابل 8 أهداف فقط، أحرزها فريق طنطا في الشباك الحمراء على مدار 24 مواجهة.

3. أول مباراة جمعت الفريقين بالدوري كانت في الخامس عشر من يناير عام 1957 وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وشاءت الأقدار أن يتقابل الفريقان في التاريخ ذاته بعد 53 عامًا في الخامس عشر من يناير لعام 2020.

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4. فاروق الضظوي، لاعب الأهلي السابق، هو أول من قص شريط أهداف مواجهات الفريقن بعد 10 دقائق فقط من انطلاق المباراة الأولى بالدور الأول للدوري موسم 1956-1957.

5. طه إسماعيل، لاعب الأهلي السابق، هو من يعتلي قمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

6. شهدت مباراة الفريقين بكأس مصر، موسم 2004، وبالتحديد في السابع من فبراير لذلك العام، الظهور الأول للنجم محمد أبوتريكة بالقميص الأحمر، ونجح يومها في ترك بصمته وتسجيل هدفي انتصار أبناء التتش.

7. أول تعادل بين الفريقين بالدوري كان في مباراة الدور الثاني لموسم 1950-1960، وكان سلبيًا خلال اللقاء الذي أقيم بتاريخ 25 مارس من عام 1960.

8. شريف الجندي وميمي الشربيني، ثنائي الأهلي السابق، كانا أول من أحرز الثنائية في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك في انتصار الفريق الأحمر بخماسية نظيفة موسم 1960-1961.

9. الفوز الأكبر للأهلي أمام طنطا كان في موسم 1975-1976 بنتيجة 6/0، وهي المباراة التي شهدت الهاتريك الوحيد في مواجهة الفريقين من خلال محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر الحالي.

10. رباعي الأهلي، جونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو وسليمان كوليبالي، هم الأجانب الذين سجلوا في تاريخ مواجهات الفريقين.