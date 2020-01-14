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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آس المدريدية تنتقد بيان إقالة فالفيردي وتصف برشلونة بالقباحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
انتقدت صحيفة آس الاسبانية المقربة من نادي ريال مدريد الاسباني اليوم الثلاثاء بيان برشلونة الرسمي لإقالة فالفيردي.
واطيح بإرنستو فالفيردي أمس الاثنين وتم تعيين الاسباني كيكي سيتين المدير الفني للبارسا بدل منه حتى 30 يونيو 2022.
وذكرت العديد من التقارير الكثير من المرشحين على رأسهم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الذي رفض تدريب البلوجرانا في منتصف الموسم ووعدهم بالتفكير في الصيف.
وجاء قرار الإقالة عقب خروج فريقه أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين في الدور نصف النهائي بكأس السوبر الاسباني بجدة.
وأشارت آس إلى أن النادي الكتالوني ذكر فيه بيانه بجانب توديعه للكامب نو إخفاقاته في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وروما ، وأيضاً خسارته في كأس الملك والسوبر الاسباني مؤخراً ووصفت فعل برشلونة بالقباحة.
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