اخبار الرياضه

آس المدريدية تنتقد بيان إقالة فالفيردي وتصف برشلونة بالقباحة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آس المدريدية تنتقد بيان إقالة فالفيردي وتصف بالقباحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

انتقدت صحيفة آس الاسبانية المقربة من نادي الاسباني اليوم الثلاثاء بيان برشلونة الرسمي لإقالة فالفيردي.

واطيح بإرنستو فالفيردي أمس الاثنين وتم تعيين الاسباني كيكي سيتين المدير الفني للبارسا بدل منه حتى 30 يونيو 2022.

Advertisements

وذكرت العديد من التقارير الكثير من المرشحين على رأسهم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الذي رفض تدريب البلوجرانا في منتصف الموسم ووعدهم بالتفكير في الصيف.

وجاء قرار الإقالة عقب خروج فريقه أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين في الدور نصف النهائي بكأس السوبر الاسباني بجدة.

وأشارت آس إلى أن النادي الكتالوني ذكر فيه بيانه بجانب توديعه للكامب نو إخفاقاته في أمام وروما ، وأيضاً خسارته في كأس الملك والسوبر الاسباني مؤخراً ووصفت فعل برشلونة بالقباحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آس المدريدية تنتقد بيان إقالة فالفيردي وتصف برشلونة بالقباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا