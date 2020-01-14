شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة المتوقعة لكيكي سيتين في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 توقعت العديد من الصحف التشكيلة الذي سيلعب بها المدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين في الفترة المقبلة.

وأقيل إرنستو فالفيردي الأمس الاثنين بعد هزيمته أمام غريمه أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي بكأس السوبر الاسباني وحل محله الاسباني كيكي سيتين. تشكيل برشلونة تحت قيادة كيكي سيتين في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن. Advertisements وفي خط الدفاع: جيرارد بيكيه – جونيور فيربو- كليمونت لونجيله – ريكي بويج وفي خط الوسط أرثور ميلو- إيفان راكيتيش – فرينكي دي يونج- سيرجي روبيرتو. وفي خط الهجوم: ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان. وسيخوض الاسباني أول مباراته في الكامب نو أم غرناطة ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم مساء الأحد المقبل.

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