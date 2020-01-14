شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فالفيردي في ملاعب خوان غامبر لتوديع لاعبي برشلونة للمرة الاخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان المدير الفني الاسباني لنادي ​برشلونة​ ​ارنستو فالفيردي​ والذي كان قد جرى اقالته من تدريب الفريق الكتالوني توجه صباح اليوم الى ملاعب تماين البلوغرانا في مدينة خوان غامبر الرياضية من اجل توديع لاعبي الفريق بعد انتهاء مهامه، حيث سيستلم مكانه المدرب كيكي سيتيين.

وكان فالفيردي قد وصل الى ملعب خوان غامبر عند الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحاً، بسيارة خاصة حيث دخل الى الملعب من احد المداخل الخلفية التي تصل الى المواقف بشكل مباشر، حيث سيشارك في اجتماع للاعبين بعد انتهاء الحصة التدريبية. Advertisements

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