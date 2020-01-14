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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فالفيردي في ملاعب خوان غامبر لتوديع لاعبي برشلونة للمرة الاخيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان المدير الفني الاسباني لنادي برشلونة ارنستو فالفيردي والذي كان قد جرى اقالته من تدريب الفريق الكتالوني توجه صباح اليوم الى ملاعب تماين البلوغرانا في مدينة خوان غامبر الرياضية من اجل توديع لاعبي الفريق بعد انتهاء مهامه، حيث سيستلم مكانه المدرب كيكي سيتيين.
وكان فالفيردي قد وصل الى ملعب خوان غامبر عند الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحاً، بسيارة خاصة حيث دخل الى الملعب من احد المداخل الخلفية التي تصل الى المواقف بشكل مباشر، حيث سيشارك في اجتماع للاعبين بعد انتهاء الحصة التدريبية.
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