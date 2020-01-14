شكرا لقرائتكم شريف إكرامي ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويطمئن الجهاز الطبي على جاهزية شريف اكرامي للتواجد من جديد في التدريبات الجماعية بشكل كامل قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، حيث سبق أن أكد خالد محمود طبيب الفريق على جاهزية اللاعب للمشاركة في أول مران للفريق بعد العودة من زيمبابوي.

ويختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري العام، ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.

Advertisements

ووصلت بعثة النادى الأهلى القاهرة مقبلة من من زيمبابوى أمس الأحد بعد مواجهة بلاتينيوم على ملعب الأخير السبت الماضى، والتى شهدت تعادل الأهلى بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوى على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستغرقت الرحلة 12 ساعة تخللها ترانزيت.

وكانت بعثة الأهلى غادرت ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة فى الثامنة والنصف مساء السبت، فى رحلة تمتد لمدة ساعة حتى وصلت إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.