شكرا لقرائتكم همام طارق لاعب الدراويش يعود إلى الإسماعيلية الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وينتظم همام طارق فى تدريبات الفريق الاصفر استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل، بعدما غاب عن الدراويش فى مواجهة بيراميدزالتى خسرها الاسماعيلى بهدف دون رد ثم مواجهة الطلائع التى فاز بها الفريق الاصفر بهدفين مقابل هدف

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش، فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالإجهاد والإرهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

أغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء الاحد على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة على ستاد المكس بالأسكندرية.

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تعرض محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى، لجذع فى مفصل الفخذ وذلك على خلفية مشاركته بمواجهة طلائع الجيش لحساب الأسبوع الــ13 من عمر الدورى المحلى بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى ، واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب الفريق العسكرى فى المهمة الأولى للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد.

وواصل طبيب الفريق: "الحارس بدأ فى الحصول على حقن البلازما من أجل سرعة تجهيزه بينما أصيب محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بجذع فى كاحل القدم".

وأتم عبد العزيز: "هناك مساعٍ مكثفة لتجهيز الثنائى للقاء سموحة المقرر له السبت المقبل فى إطار الجولة الــ14 للمسابقة المحلية".