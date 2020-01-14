شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. الأبيض يحفز لاعيبه بصرف جزء من المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصرف لاعبو الزمالك جزء من مستحقاتهم المتأخرة ، ويتبقي جزء اخر من مقدمات العقود عن الموسم الحالي وأقساط من بداية الموسم، ووعد مجلس الإدارة لاعبي الفريق بصرف جزء اخر من المستحقات خلال أيام وتحديدا قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا والمقرر لها 25 يناير الجاري حتي الان، انتظارا لقرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة من عدمه، وتصل قيمة المستحقات التي صرفها الزمالك للاعبين هذا الأسبوع الي ما يقرب من 17 مليون جنية.

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كما صرف مجلس الزمالك 3 ملايين جنيه قيمة مستحقات الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، بعد انتعاش الخزينة البيضاء بـ20 مليون جنيه، حيث قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مستحقات الألعاب الجماعية إلى جانب المستحقات الخاصة بكرة القدم خلال الفترة الحالية لتحفيز الفرق المختلفة بالنادى الأبيض.

ويعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة بعد قليل عقب مران الزمالك المقام حاليا في ملعب النادي بميت عقبة، حيث ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام فريق الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.